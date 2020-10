O Paraná segue a todo o vapor no mercado do futebol nacional. O Tricolor confirmou nesta quinta-feira (29) a contratação do experiente atacante Bruno Nunes, 30 anos, que vinha disputando a Série B pelo Juventude.

Na atual temporada, Bruno Nunes disputou apenas oito jogos pelo clube gaúcho e não marcou nenhum gol.

Revelado pelo Sport, o jogador acumula passagens por diversas equipes: Ponte Preta, Mogi Mirim, Oeste, Mirassol, FL Strikers, dos Estados Unidos, Portuguesa, Comercial-MS, Nacional, São Bento, Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul e Vila Nova.

O atleta chegou ao Paraná no início do mês, entretanto, Bruno Nunes testou positivo para coronavírus e o clube teve que esperar para anunciar a sua chegada. O jogador chega para disputar posição com Bruno Gomes, Léo Castro e Matheus Mathias.

