O Paraná espera embalar na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro, nesta sexta-feira (30), às 21h30, no Mineirão, no encerramento do primeiro turno da competição.

Após a goleada sobre o Oeste, na última segunda-feira (26), o Tricolor ganhou confiança, segundo afirmou o técnico Allan Aal, e terá pela frente um adversário que não tem incomodado muito ao time nos últimos confrontos.

A Raposa tem sido ‘freguês’ do Paraná, de acordo com os últimos dez encontros entre os clubes. O clube mineiro venceu apenas uma vez, houve ainda três empates e o Tricolor comemorou a vitória em seis partidas.

O único triunfo do Cruzeiro ocorreu exatamente no último encontro entre os dois clubes. Pelo Brasileirão de 2018, a Raposa venceu por 3 a 1, em Belo Horizonte.

Confira os últimos dez jogos entre Paraná e Cruzeiro:

Paraná Clube 2×0 Cruzeiro – 08/05/2004 – (Pinheirão / Curitiba) – Campeonato Brasileiro 2004

Cruzeiro 1×4 Paraná Clube – 01/09/2004 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2004

Cruzeiro 0x1 Paraná Clube – 14/08/2005 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2005

Paraná Clube 2×0 Cruzeiro – 27/11/2005 – (Pinheirão / Curitiba) – Campeonato Brasileiro 2005

Paraná Clube 1×0 Cruzeiro – 22/07/2006 – (Pinheirão / Curitiba) – Campeonato Brasileiro 2006

Cruzeiro 2×2 Paraná Clube – 02/11/2006 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2006

Cruzeiro 3×4 Paraná Clube – 27/05/2007 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2007

Paraná Clube 2×2 Cruzeiro – 29/08/2007 – (Durival de Britto / Curitiba) – Campeonato Brasileiro 2007

Paraná Clube 1×1 Cruzeiro – 13/06/2018 – (Durival de Britto / Curitiba) – Campeonato Brasileiro 2018

Cruzeiro 3×1 Paraná Clube – 27/10/2018 – (Mineirão / Belo Horizonte) – Campeonato Brasileiro 2018

