Com a lesão do goleiro Alisson, o reserva imediato, Marcos, assumiu a camisa 1 do Paraná nas últimas três rodadas da Série B e tem correspondido às expectativas da torcida paranista.

Logo no jogo em que apareceu como titular, diante do Sampaio Corrêa, o arqueiro foi o grande destaque, garantindo o empate sem gols na Vila Capanema. Na sequência, Marcos fez o que pode, mas não conseguiu evitar os tentos do Cuiabá no duelo que terminou empatado em 3 a 3 no Mato Grosso.

Já na última segunda-feira, Marcos foi pouco acionado na goleada sobre o Oeste, por 4 a 0, no Durival Britto. A tendência é que o goleiro siga na equipe titular frente ao Cruzeiro, na próxima sexta-feira, em Belo Horizonte.

Como anda a situação do goleiro Marcos?

O goleiro Marcos possui contrato de empréstimo com o Paraná somente até o dia 30 de novembro. O arqueiro pertence ao Goiás e tem vínculo com o Esmeraldino até o dia 31 de dezembro.

Com isso, a situação do novo camisa 1 paranista ainda depende de negociação entre Goiás, Paraná e os representantes do atleta.

Foto: Rui Santos/Paraná.

À Tribuna, o gerente de futebol do Tricolor, Alex Brasil, destacou que o clube já tem tratado o assunto internamente. O Goiás ressaltou que aguarda por uma proposta do Paraná para definir a situação do goleiro.

A tendência é que o seu contrato seja estendido até o final da Série B. No total, Marcos possui nove jogos pelo Paraná – quatro pelo Paranaense, três pela Série B e dois pela Copa do Brasil.

