Sempre que escuto esse hino me arrepio. Cheguei no Paraná quando tinha só 13 anos de idade, praticamente uma criança. Aqui me tornei mais que um jogador de futebol, me tornei um homem e se hoje sou quem eu sou, é graças a esse clube também. Não vou mentir, jogar na Europa sempre foi um sonho meu, mas não imaginava que dizer adeus seria tão difícil, a relação vai muito além das quatro linhas. Quero agradecer a todos do clube, sem exceção, desde o Neto @oldemarkramerneto , meu primeiro treinador aqui, a todos que me ajudaram na caminhada, diretores, companheiros de time, todos os treinadores, roupeiros, fisioterapeutas e todo mundo que faz parte do Paraná. Aos torcedores, gostaria de dizer que sempre deixei meu máximo em campo e que fiz de tudo para honrar essa camisa. Mesmo de longe, seguirei acompanhando e na torcida para que no ano que vem o Paraná esteja onde merece, que é na Série A do Brasileiro. Até logo! 🔴🔵🤜🏼⚡️🤛🏼