O Paraná promoveu no início desta semana o jovem Lucas Sene para o lugar do atacante Gustavo Mosquito, que retornou ao Corinthians na última sexta-feira – a pedido do clube paulista.

Com 20 anos, Sene terá a sua primeira oportunidade no elenco profissional. Nesta temporada, o jovem foi um dos principais nomes da equipe paranista na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Time deve ser mantido em Campinas

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná deve ter a mesma formação que venceu o Juventude, na última sexta-feira, diante do Guarani, nesta terça-feira, às 21h30, em Campinas.

O volante Higor Meritão, que saiu de campo no intervalo da partida frente ao clube gaúcho, não preocupa e deve ser mantido entre os titulares.

Com isso, o Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Raphael Alemão e Gabriel Pires.

