O Paraná começou a Série B com números importantes. Líder da competição, o Tricolor soma um empate e duas vitórias. O aproveitamento de 77,8% conquistado após o fechamento da terceira rodada é o maior desde quando o time passou a frequentar a Segundona com regularidade, em 2008.

O empate em 2 a 2 com o Confiança, na primeira rodada, pode ter tido um gosto amargo, uma vez que o time paranista abriu 2 a 0, mas cedeu o empate com gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Porém, foi essencial para que o time confirmasse a invencibilidade. Nas duas rodadas seguintes, o Tricolor conseguiu placares positivos dentro da Vila Capanema: 1 a 0 sobre o Avaí e 3 a 1, de virada, em cima do Juventude.

Um desempenho próximo a esse, considerando as três rodadas iniciais, só foi visto em 2010, quando o time paranista atingiu seis pontos, mas na ocasião, ocupou apenas a quinta colocação com a soma.

Três edições empatam com o pior saldo alcançado: apenas um ponto em 2008, 2009 e 2012. Já a soma de quatro pontos em três rodadas foi vista em 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016.

No ano do acesso, em 2017, o Paraná alcançou dois pontos e um modesto 16.º lugar após três jogos. Ao fim da edição, o quarto lugar, com 64 pontos e 56% de aproveitamento, garantiu a vaga na elite do futebol nacional.

Considerando os jogos analisados, na “largada” da Série B, o Tricolor não deixou de pontuar em nenhuma edição.

Confira o rendimento do Paraná até a 3.ª rodada da Série B desde 2008.

2008 – 1 ponto: 1E; 2D. 11% de aproveitamento (18ª colocação)

2009 – 1 ponto: 1E;2D. 11% de aproveitamento (17ª colocação)

2010 – 6 pontos: 2V;1D. 66% de aproveitamento (5ª colocação)

2011 – 4 pontos: 1V;1E;1D. 44% de aproveitamento (12ª colocação)

2012 – 1 ponto: 1E;1D. 11% de aproveitamento (19ª colocação)

2013 – 4 pontos: 1V;1E;1D. 44% de aproveitamento (8ª colocação)

2014 – 4 pontos: 1V;1E;1D. 44% de aproveitamento (7ª colocação)

2015 – 4 pontos: 1V;1E;1D. 44% de aproveitamento (11ª colocação)

2016 – 4 pontos: 1V;1 E;1D. 4 pontos 44% de aproveitamento (12ª colocação)

2017 – 2 pontos: 2E; 1D. 22% de aproveitamento (16ª colocação)

2018 – Série A*

2019 – 5 pontos: 1V; 2E. 55% de aproveitamento (7ª colocação)

2020 – 7 pontos: 2V;1 E. 77,8% de aproveitamento (1ª colocação).

