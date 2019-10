Com a confiança em alta. É assim que o Paraná Clube vai a Bragança Paulista, neste sábado, encarar o líder Bragantino, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O céu abriu no CT Ninho da Gralha e o clima ficou muito melhor na última semana, após as vitórias sobre Coritiba e Operário.

O jogo terá transmissão do SporTV 2 para todo o País, mas você pode acompanhar também no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Os triunfos levaram o Tricolor à quinta colocação, com a mesma pontuação do América-MG, quarto lugar. Com isso, o duelo frente ao Braga pode deixar o Paraná novamente no G4. Mas, a missão não será nada fácil. Líder da competição, o clube paulista é também o melhor mandante, com nove vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

+ ESPECIAL: Gêmeas de Athletico, Coritiba e Paraná Clube fazem a alegria nos estádios

Com essa nova pedreira pela frente, o Tricolor espera fazer um bom papel na busca pelo seu objetivo. “A gente trabalha todo dia para conquistar o acesso e ficar com o nome marcado por esse feito”, disse o goleiro e capitão Thiago Rodrigues. O arqueiro destacou também o ambiente na Vila Capanema e o trabalho do técnico Matheus Costa, que vinha sendo pressionado pela torcida.

+ IMPERDÍVEL! Baixe e ouça o podcast De Letra!

Na vitória sobre o Fantasma, na última terça-feira, o camisa 1 abraçou o treinador e o levou aos braços da torcida. “O Matheus se coloca como escudo, às vezes assume um papel que nem é o dele. Por isso, eu fiz aquele gesto como uma forma de gratidão ao trabalho dele”, frisou o goleirão.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Após quatro jogos com a mesma formação, o Paraná terá problemas para encarar o Bragantino. O volante Fernando Neto terá que cumprir suspensão e o meio-campo Vitinho foi vetado pelo Departamento Médico. Com isso, a tendência é que Itaqui e João Pedro sejam titulares.

Ficha técnica

SÉRIE B

28ª Rodada – 2º Turno

BRAGANTINO X PARANÁ CLUBE

Bragantino

Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto e Uillian Correia; Ytalo, Wesley, Morato e Claudinho.

Técnico: Antônio Carlos Zago

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e João Pedro; Judivan, Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Horário: 16h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Edson Antonio de Sousa (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)