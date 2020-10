O Paraná Clube entra em campo nesta quinta-feira (29), ás 15h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luís, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Tricolor busca sua primeira vitória na competição. Até aqui, em dois jogos, foram um empate e uma derrota. A equipe paranista ocupa a sétima posição no Grupo B, mesma situação do adversário, que tem um ponto somado no GrupoA.

Nesta primeira fase, os 16 times foram divididos em dois grupos de oito cada, com as equipes do Grupo A jogando contra as do Grupo B, em turno único.

Confira AO VIVO a partida:

