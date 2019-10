Clássico é clássico. Essa frase no futebol é quase tão antiga quando andar pra frente. É justamente nestes tipos de jogos que não há favorito e que quem vence acaba embalando para a sequência da competição. Esta, talvez, seja a principal expectativa dos torcedores de Paraná Clube e Coritiba para o duelo deste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema. A partida terá transmissão do Premiere para todo o Brasil e você confere tudo no Tempo Real da Tribuna!

O jogo, por si só, é importante, uma vez que a Série B está entrando em sua reta final e a briga por uma vaga no G4 está se afunilando. Mas, mais do que isso, Tricolor e Coxa farão um confronto direto. As equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela. Ou seja, quem ganhar terminará a 26ª rodada na frente e mais perto do objetivo final na temporada. Já quem perder pode se complicar e ver a pressão aumentar ainda mais.

“Em um clássico tudo pode acontecer. É um fator motivador. Precisamos entender que isso é uma final e é assim que vamos encarar. Respeitamos o Paraná Clube, mas temos condições de vencer o jogo”, disse o técnico coxa-branca Jorginho.

Não vejo vantagem e nem desvantagem pra ninguém. Clássico é decidido em detalhes. Será um grande jogo duas grandes equipes vão buscar a vitória. Quando a gente vai para uma partida como essa, temos que ir preparados para saber o que vamos fazer, além disso preparamos nosso psicológico, o lado mental”, acrescentou o comandante tricolor Matheus Costa.

Tanto o Alviverde quanto o time paranista estão oscilando na segunda divisão. Já tiveram bons momentos, inclusive chegando à vice-liderança e sonhando com a ponta. Agora, mais recentemente, viveram um longo jejum de vitórias.

O Coritiba vem de um triunfo sobre o América-MG, que acalmou os ânimos no Couto Pereira. Antes, eram seis partidas sem somar os três pontos, que o derrubaram na classificação. Já o Paraná Clube venceu apenas duas vezes nas últimas 14 rodadas e se descolou do pelotão de frente. Por outro lado, só perdeu uma partida das últimas nove.

Complexo do pijama

Além disso, os dois querem acabar com uma fase que vem incomodando nesta Série B. Enquanto o Coxa só ganhou duas vezes fora de casa, o Tricolor soma três triunfos como mandante. Ou seja, um quer tirar o pijama e outro quer vestí-lo. Nada melhor do que um clássico para encerrar esta sequência ruim e engrenar na Segundona.

Ingredientes de sobra para fazer deste clássico um duelo marcante e que promete tensão e adrenalina durante os 90 minutos. Se no primeiro turno, quando ainda não tinha esse ar de decisão, o jogo pegou fogo, com virada no placar e os times lá e cá, agora que a vitória é fundamental, qualquer erro pode custar caro. E quando a bola rolar, a promessa é de um Paratiba daqueles que entrarão para a história.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 26ª Rodada

PARANÁ CLUBE x CORITIBA

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Coritiba

Rafael Martins; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Kelvin, Robson e Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Local: Vila Capanema

Horário: 16h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Luiz H. Souza Santos Renesto (PR)

