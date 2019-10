O técnico Matheus Costa poderá repetir a equipe titular do Paraná Clube pela terceira vez consecutiva nesta Série B no jogo diante do Coritiba, que acontece neste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema.

Ainda que esteja tentando buscar o time ideal e que possa alternar algumas peças, o treinador tem gostado do desempenho do Tricolor e, após fazer alguns ajustes e treinamentos específicos para que os gols saiam com mais frequência, existe uma grande chance de que inicie com os mesmos 11 jogadores utilizados nos empates em 1×1 com a Ponte Preta e o Oeste.

“É uma possibilidade, mas podemos alterar peças, podemos iniciar como iniciamos nos dois jogos ou também como terminamos. Temos que criar alternativas”, explicou o comandante paranista.

Para Mtheus Costa, o time está no caminho certo, com grande volume de jogo, mas precisa ter melhor aproveitamento na hora de balançar as redes. “Nos últimos dois jogos tivemos bom desempenho, grandes oportunidades, mas demonstramos deficiência em gerar oportunidade de gol”, detalhou.

Na opinião do técnico, mesmo que tenha faltado a bola na rede para que o Tricolor saísse dos últimos confrontos com os três pontos, o bom rendimento provou que falta pouco para a equipe poder comemorar mais triunfos.

“Não podemos deixar de salientar o rendimento que tivemos nesses dois jogos. E quando se tem um bom desempenho, se está mais próximo da vitória”, arrematou.

Com isso, o Paraná Clube pode encarar o Coxa com Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

