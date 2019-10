As vendas das camisas especiais do Outubro Rosa estão sendo um sucesso no Coritiba. Nesta sexta-feira (4) pela manhã, a procura era grande pelos mantos, que já estão se esgotando em menos de 24 horas depois do lançamento.

O clube colocou à venda na quinta-feira (3) as edições especiais e restam apenas poucas unidades no tamanhos G e GGG, disponíveis na loja Sou 1909 do estádio Couto Pereira. Parte do valor das vendas será doado para a Associação das Amigas das Mamas (AAMA). A edição dos mantos cor de rosa é limitada e o preço é de R$149,99.

As irmãs Juliane e Liliane Ribeiro, apaixonadas pelo Coxa, não perderam tempo e garantiram a camisa especial. “A causa é muito importante e como já tivemos casos de câncer na família fizemos questão de ter esse modelo, que além de toda importância é lindo”, disse Juliane.

+ Trio de Ferro adere à campanha do Outubro Rosa

Liliane contou que a irmã ligou para ela assim que soube do lançamento para que as duas fossem juntas comprar as camisas. “Viemos logo comprar. A campanha é muito bacana. Vi que outros times fizeram a ação e adorei que o Coxa também aderiu”, explicou ela.

Quem não garantir já o manto do Outubro Rosa precisará esperar. Novas camisas estarão disponíveis, porém apenas no final do mês, quando uma nova leva será colocada à venda.

+ Confira a classificação completa da Série B!

No clássico diante do Paraná Clube, neste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema, 11 torcedoras do Alviverde que estão lutando contra a doença ou eu já venceram o câncer vão entrar em campo de mãos dadas com os jogadores.

Leia mais:

+ Coxa faz mistério e treina com portões fechados antes do clássico

+ Coritiba tenta arrancada contra o Paraná Clube