Paraná Clube e Coritiba podem ter problemas para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas confusões ocorridas no clássico do dia 5 de outubro, na Vila Capanema, quando o Tricolor venceu por 2×0. A dupla Paratiba será julgada pela 1ª Comissão Disciplinar na próxima segunda-feira (28).

A confusão aconteceu na torcida do Coxa ainda no primeiro tempo da partida. Mesmo jogando fora de casa, o Alviverde foi denunciado com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto – e pode perder mando de campo de uma a dez partidas, além de multa.

Já o Paraná foi denunciado com base nos artigos 184 (Quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas), 191 (Deixar de cumprir deliberação, resolução, determinação ou requisição do Conselho Nacional de Esporte (CNE), ou de entidade de administração do desporto) e 213.

Assim, por ter sido o mandante do clássico, a situação paranista é um pouco mais grave. Além das confusões ocorridas nas arquibancadas na Vila Capanema, o time será julgado por deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento. Pode, além de perder mando de campo, pagar uma multa pesada neste caso.

A procuradoria do STJD ofereceu as denúncias com base nas imagens dos fatos. Isto porque o árbitro Lucas Paulo Torezin não citou a confusão na súmula. Por isso, o juiz também será julgado por deixar de relatar as ocorrências e, incluso no artigo 266 do CBJD, poderá pagar multa de R$ 100 a R$ 1 mil.

Assim, Paraná e Coritiba terão que preparar suas defesas para que não sejam prejudicados nessa reta final da segunda divisão. Para os dois, que sonham com o retorno à primeira divisão, não poder jogar dentro de casa seria desastroso nos últimos compromissos da segunda divisão.