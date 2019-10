Uma confusão generalizada tomou conta do espaço da torcida do Coritiba no clássico com o Paraná Clube, neste sábado (5), na Vila Capanema. Quando o Tricolor já vencia por 2×0, foi registrada uma briga entre os próprios torcedores do Coxa. A Polícia Militar presente no estádio demorou cerca de quatro minutos para intervir e tentou acabar com a confusão. Em um primeiro momento deu resultado, mas depois não teve jeito.

+ Confira tudo sobre o jogo no Tempo Real da Tribuna!

Vários torcedores se voltaram contra a polícia, que precisou usar spray de pimenta para controlar a confusão. Foi então que vários coxas-brancas acabaram deixando a Vila. Alguns, inclusive, passando mal por conta do tumulto e da força que usaram os policiais para acalmar os ânimos dos vândalos.

Duas mulheres tiveram que sair de ambulância e, com isso, o clássico precisou ser paralisado. As duas ambulâncias presentes no estádio saíram quase simultaneamente e, por lei, um jogo não pode acontecer sem que tenha um apoio médico no local. Depois de 13 minutos, uma ambulância, sem todos os equipamentos necessários, voltou e a partida pôde continuar. Só que o médico não retornou ao estádio e, depois de algum tempo, o confronto foi parado novamente por mais alguns instantes, até que o primeiro tempo foi encerrado 18 minutos após o esperado.

Alguns que ficaram na Vila Capanema tiveram que ser acalmados. Pais e filhos, muito assustados, choravam bastante diante do susto por toda a confusão. Outras três torcedoras também precisaram ser levadas ao hospital posteriormente.

Briga na cidade

Antes mesmo de a bola rolar, alguns incidentes foram registrados nas ruas de Curitiba, com torcedores dos dois times entrando em confronto nas regiões da Rodoviária e também no Terminal do Capão da Imbuia.