O Goiás segue em grande fase no Campeonato Brasileiro e conquistou a quarta vitória seguida. O time esmeraldino visitou o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, e venceu por 1 a 0, com gol de Michael. Com a derrota, o time cearense permaneceu com 23 pontos e está na 16.ª posição, três pontos acima do Cruzeiro, que é o primeiro clube dentro da zona do rebaixamento.

A partida deste domingo marcou a estreia do técnico Adilson Batista, que assumiu o Ceará para tentar evitar a queda para a segunda divisão nacional após a saída de Enderson Moreira. O Goiás, com 33 pontos, pula para o décimo lugar e já sonha até com um lugar no G6, já que o sexto colocado, Internacional, tem cinco pontos a mais.

O jogo começou equilibrado e com poucas chances de perigo, mas o Goiás aproveitou uma bobeada da defesa adversária para abrir o placar. Aos 26 minutos, Michael roubou a bola do zagueiro Valdo e foi travado no primeiro chute, mas a bola sobrou para ele mesmo completar para o fundo do gol.

Após o gol, o Ceará tentou pressionar, mas foi contido pelo Goiás, que manteve mais posse de bola e administrou a vantagem até o intervalo.

Mais ofensivo no segundo tempo, o Ceará teve grande chance para empatar aos 26 minutos, após pênalti de Fábio Sanches em Valdo. No entanto, o meia Thiago Galhardo desperdiçou a oportunidade e bateu no travessão.

A pressão do time da casa continuou e o empate só não saiu porque o goleiro Tadeu estava inspirado. No lance mais incrível, João Pedro cruzou para Felippe Cardoso, que bateu de primeira e o obrigou o goleiro goiano a praticar belíssima intervenção.

O Ceará seguiu pressionando até o final e teve duas boas chances com Juninho Quixadá. Na primeira, ele bateu para fora e, na segunda, parou em mais uma defesa de Tadeu. Sem mais tempo para reação, a partida terminou mesmo com vitória dos visitantes pela diferença mínima.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai ao Engenhão, no Rio, enfrentar o Botafogo, enquanto o Ceará encara o Grêmio, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, porque a Arena do Grêmio vai receber um show.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 GOIÁS

CEARÁ – Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Leandro Carvalho (Felippe Cardoso), Thiago Galhardo e Lima (William Oliveira); Mateus Gonçalves (Juninho Quixadá). Técnico: Adilson Batista.

GOIÁS – Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena (Breno); Leandro Barcia, Rafael Moura e Michael (Kaio). Técnico: Ney Franco.

GOL – Michael, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR).

CARTÃO AMARELO – Willian Oliveira (Ceará).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).