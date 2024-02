Segredos do Ford Territory para ter o melhor conforto da categoria

Os SUVs se tornaram um dos segmentos mais disputados do mercado, com uma grande oferta de modelos que, à primeira vista, parecem muito similares. O Ford Territory ganhou nova geração que chama a atenção pelo design robusto e elegante, mas é sobretudo no interior que ele se diferencia dos demais veículos da categoria.

Listamos aqui cinco pontos que permitem ao SUV da Ford oferecer um padrão de conforto superior ao dos concorrentes. Lembrando que ele renovou também o trem de força e entrega um desempenho ágil e suave, com motor 1.5 EcoBoost de 169 cv e transmissão automática de sete velocidades com dupla embreagem banhada em óleo, e é o único com quatro modos de condução. Tudo isso por um preço bastante competitivo, de R$ 209.990 na versão topo de linha Titanium.

Espaço interno – O novo Territory tem carroceria maior, com 4.630 mm de comprimento e 2.177 mm de largura (incluindo os espelhos). Mas é a distância entre-eixos de 2.726 mm que lhe dá a liderança em espaço interno. As medidas são generosas para todos os ocupantes, especialmente no banco traseiro, onde mesmo passageiros maiores têm espaço para cruzar as pernas sem raspar no banco dianteiro. O assoalho plano e as portas amplas são outros fatores que tornam a sua cabine referência em conforto.

Acabamento – O design minimalista da cabine combina diferentes materiais para criar um ambiente de requinte e qualidade, incluindo acabamentos suaves ao toque nos bancos, portas, volante e painel. O painel e as portas trazem detalhes em madeira e aço escovado. Os bancos são revestidos com couro premium em dois tons e contam com ajuste elétrico em dez posições para o motorista e quatro para o passageiro, ambos com assentos ventilados. O isolamento acústico eficiente contribui para essa percepção de qualidade.

Design – O design de linhas modernas, aerodinâmicas e esportivas do Territory são destacadas pela grade dianteira hexagonal, em formato de escamas, pelos faróis e lanternas full-LED e pelas rodas diamantadas de 19 polegadas. O seu visual é imponente e funcional, com uma linha de teto de caimento suave que também favorece o espaço interno.

Segurança – Com direção e suspensão especialmente calibradas para as condições brasileiras, o Territory tem um comportamento dinâmico que transmite muita segurança. Isso é reforçado pelos freios a disco nas quatro rodas, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e assistente de descida. Ele conta ainda com assistente de frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.

Equipamentos – O SUV também vem de série com teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, painel de instrumentos e multimídia com tela de 12,3” – a maior da categoria –, câmera 360°, farol alto automático, carregador por indução, seletor de marcha rotativo e freio de mão eletrônico com auto-hold.