MIT Assinatura, programa de locação da Mitsubishi Motors

O programa de locação de carros zero quilômetro da Mitsubishi Motors, MIT Assinatura, anuncia novos valores para planos de 36 meses com limite de 1.000 quilômetros por mês que partem de R$ 3.415 mensais. As novas condições são válidas até o dia 31 de março.

Por meio do programa, os clientes têm a oportunidade de usufruir de toda robustez, tecnologia e conforto de um veículo da marca dos três diamantes com pagamento de parcelas mensais atrativas, sem se preocupar com custos de seguro, documentação, IPVA, revisões e até mesmo depreciação.

O programa está disponível para toda a linha de veículos Mitsubishi: Eclipse Cross Rush, Eclipse Cross HPE, Eclipse Cross HPE-S S-AWC, L200 Triton Outdoor GLX, L200 Triton Outdoor GLS, L200 Triton Sport HPE, L200 Triton Sport HPE-S, Pajero Sport HPE-S, Pajero Sport Legend e ainda modelos blindados.

Além destas condições, os clientes podem optar por outros planos de 12 ou 24 meses e com seleções de franquias de quilometragem mais adequadas a sua rotina.

O plano de assinatura de veículos zero quilômetro faz parte de uma série de benefícios aos clientes Mitsubishi.

“O programa MIT Assinatura possibilita que mais clientes possam sempre contar com um Mitsubishi novo em suas garagens, sem se preocupar com uma série de custos e burocracias que a posse de um veículo acarreta, pagando parcelas mensais bastante atrativas”, ressalta Jack Nunes, diretor comercial da Mitsubishi Motors.

Para conferir as novas condições (válidas para todo o território nacional no plano de 36 meses com limite de 1.000 quilômetros por mês) para locação de veículos da Mitsubishi Motors: https://www.mitsubishimotors.com.br/mit-assinatura.