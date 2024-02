Tevx Higer treina motoristas de ônibus elétricos em Cascavel

A Tevx Higer realiza em Cascavel (PR) o treinamento do padrão de condução Higer para ônibus elétricos. Com duração de duas semanas, a ação integra o pacote da programação de chegada das novas unidades à cidade.

Diferencial da marca em todas as cidades onde atua, o treinamento na capital do meio oeste paranaense contempla 60 condutores que receberão aulas práticas e teóricas sobre padrão de condução econômica e segura em veículos elétricos. Entre os tópicos abordados, estão: estilo de condução inteligente e estratégico; conceitos de segurança no trânsito; técnicas de condução econômica; habilidades operacionais; apresentação técnica teórica do veículo; e adaptação às novas tecnologias.

Para Adriana Taqueti, gerente comercial e de marketing da Tevx Higer, o treinamento é um ponto crucial que destaca a qualidade de área de serviços da marca em todos os países que atua: “A capacitação do condutor é um componente fundamental no processo da eletrificação das frotas. O uso adequado de toda tecnologia que o veículo Higer possui, além de propiciar uma viagem confortável e segura, contribui para que o desempenho correto do veículo e maximiza os resultados operacionais”. Um exemplo, é o sistema de freio regenerativo que pode incrementar a autonomia do veículo em até 30%; assim, “o nosso treinamento vai muito além da parte teórica ou prática, pois temos como princípio acompanhar os condutores durante suas primeiras jornadas de trabalho para que possa esclarecer eventuais dúvidas e desenvolver uma condução eficiente e segura”, destaca Adriana.

Para a presidente da Transitar, Autarquia de Mobilidade e Trânsito de Cascavel, Simoni Soares, a cidade tornou-se referência para a eletromobilidade, com um projeto que vai desde a geração de energia limpa, passando pelo investimento da infraestrutura de recarga até o consumo dessa energia pelos 15 ônibus elétricos: “Cascavel se prepara não somente na parte de infraestrutura, mas também na qualificação da equipe de condutores, sendo este um fator de impacto direto no desempenho dos veículos e, consequentemente, no sucesso desse projeto. Essa inovação tecnológica beneficia diversos atores da sociedade, desde o condutor que passará a ter um diferencial profissional e um melhor ambiente de trabalho, até os usuários, que poderão usufruir de um transporte moderno, confortável e sustentável”.

A Tevx Higer fornecerá um total de 15 veículos elétricos para Cascavel, sendo 13 modelos padron e 2 articulados (18 metros de comprimento). Todos configurados com portas do lado esquerdo do veículo – um detalhe de personalização feito especialmente para atender à característica da cidade. No momento a cidade prepara a infraestrutura necessária para a eletrificação.