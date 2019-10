O atacante Janderson, revelação da base do Corinthians, representou o elenco nesta segunda-feira na Festa de Dia das Crianças que acontece no Parque São Jorge. O jogador de 20 anos posou para fotos ao lado de diversos garotos e deu rápidos conselhos para os que sonham em se tornar jogador de futebol.

Ele também concedeu entrevista coletiva e comentou o atual momento da carreira. Janderson subiu para o profissional no início do ano e ao poucos vai ganhando espaço. Na quinta-feira, contra o Athletico-PR, em casa, pelo Brasileirão, ele pode ter a segunda chance de começar entre os titulares da equipe.

O bom momento ele credita à companhia da avó, responsável por sua criação. A mãe de Janderson morreu quando ele tinha três anos de idade. “Minha avó nunca deixou faltar nada. Foi uma mulher guerreira que nunca desistiu de mim, que sempre me incentivou e agora eu trouxe ela da Bahia, está morando comigo. É uma felicidade, minha maior conquista é ela estar comigo. Agora fica mais leve”, disse.

Janderson nasceu em Barreiras, na Bahia, e há duas semanas sua avó veio morar com ele. “Tudo fica mais fácil. Estou comendo o arroz e feijão da vó. Estou mais forte agora”, prosseguiu. Em setembro, o Corinthians renovou o contrato e deu aumento salarial para o atacante. O vínculo inicial tinha validade até dezembro de 2022 e foi prorrogado até o fim de 2023.

A estreia do atacante entre os titulares foi na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense, em Brasília, em 15 de setembro. A chance de voltar a ganhar uma oportunidade desde o início acontece porque o time alvinegro não contará com Pedrinho e Sornoza, convocados para as seleções brasileira olímpica e equatoriana, respectivamente. “Estou trabalhando, treinando firme e forte. Se o professor Carille precisar de mim eu quero ajudar”, disse o garoto.

O Corinthians vem de empate com o Grêmio, no último sábado, em Porto Alegre, e o elenco se reapresentou nesta segunda-feira pela manhã, quando somente os reservas foram a campo. Carille não participou da atividade porque foi à reunião na Federação Paulista de Futebol cujo tema foi o Paulistão de 2020. Outra baixa foi o volante Junior Urso, que é dúvida para a próxima partida por causa de dores na coxa direita.