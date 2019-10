O GP da Rússia, a 16.ª das 21 etapas da temporada de 2019 da Fórmula 1, ainda nem teve as suas atividades de pista, no circuito de Sochi, mas duas equipes já sofreram punições para a definição do grid de largada. Nesta quinta-feira, os pilotos da Red Bull e da Toro Rosso vão encarar sanções depois que a Honda confirmou que vai introduzir uma nova versão de seus motores.

Por conta da atualização em suas unidades de potência, o holandês Max Verstappen e o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, e o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, vão perder cinco posições no grid. O russo Daniil Kvyat, no entanto, vai sair no fundo do pelotão, já que, com exceção da bateria, terá todos os elementos do motor substituídos.

“Olhando para o nosso consumo de unidades de potência para o resto da temporada, em Sochi todos os quatro pilotos terão uma nova especificação 4 ICE (sigla para motor de combustão interna)”, anunciou a Honda nas redes sociais. “Com um histórico diferente de substituição, Kvyat vai trocar todos os elementos, com exceção da bateria. Ele vai começar do fundo do grid. Os outros três terão uma punição de cinco posições no grid”, completou.

O maior prejudicado é Verstappen, um dos grandes destaques do campeonato e que sempre desponta como um dos candidatos à pole. No entanto, o holandês acredita que isso não vai prejudicá-lo tanto. No ano passado, também na Rússia, o piloto da Red Bull largou na última final, em 19.º lugar, e após uma grande recuperação na corrida cruzou a linha de chegada em quinto.

“No ano passado largamos do fim do grid e as ultrapassagens não pareceram um grande problema aqui”, recordou Verstappen em entrevista coletiva nesta quinta-feira em Sochi. “Talvez as equipes do meio sejam um pouco mais competitivas neste ano, mas acho que vai dar tudo certo. Você pode perder um pouco de tempo com os caras à frente, mas, realisticamente falando, acho que me classificaria em quarto, quinto. Então isso não vai mudar muito”, completou.