Anitta, 31, resolveu colocar um ponto final na polêmica sobre uma entrevista que deu criticando a existência de bilionários e defendendo um limite para o acúmulo de riqueza. Em um longo vídeo publicado neste sábado (8) nas redes, a cantora reforçou que não queria que fizessem uma política equivocada sobre a opinião que deu a um podcast britânico há poucos dias.

Durante a participação no programa On Purpose with Jay Shetty, Anitta foi questionada se “pudesse criar uma lei mundial, qual seria?”. Ela disse que criaria um limite de dinheiro que cada pessoa e explicou: “Você pode ter até aqui, a partir de então tem que doar. Entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam. Mas para além desse teto, você não precisa de mais. Ninguém precisa de tanto. Você precisa dividir.”

“Como eu não quero ninguém fazendo política equivocada com o meu nome, decidi falar com vocês. Estão usando o meu nome para coisas que não são verdadeiras”, começou no desabafo. Ela continuou: “A minha resposta para quem tem preguiça de assistir [a entrevista] e só tem compartilhado: ‘eu acho que deveria existir um limite para o dinheiro’. Ninguém precisa ter bilhões, ninguém tem essa necessidade. Eu estou bem longe de ter bilhões e nem planejo chegar perto”.

Anitta, que perdeu seguidores por causa do clipe sobre religiões “Aceita”, negou que tenha menosprezado quem trabalha e luta para ter mais condições financeiras. “Nunca quis dizer que a pessoa que trabalha e acorda com propósito de crescer, tem que abrir mão de tudo isso e entregar para alguém que não faz nada e quer vagabundear por aí. Também não quis dizer que a pessoa que quer vagabundear por aí merece morrer na miséria. […] É muito injusto a forma como as pessoas fazem política hoje em dia, com tanta desinformação”, completou.

A cantora seguiu falando de seu descontentamento ao ver pessoas compartilhando informações erradas ou incompleta. “A hipocrisia realmente é algo que nunca combinou e nem vai combinar comigo. Uma coisa com a qual eu mais luto contra acho que é a hipocrisia”, comenta Anitta que também falou o motivo de não divulgar atitudes em prol do próximo: “Me recuso a ter que vir aqui contar para as pessoas o que eu faço ou deixo de fazer para os outros ou o que quer que seja. Esse é um lugar muito privado meu. E quem conhece, conhece, quem não conhece não tem problema nenhum”.

