Athletico e Coritiba abrem a décima rodada do Brasileirão neste sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada. Na zona do rebaixamento da competição, as duas equipes precisam da vitória para não complicar ainda mais suas situações.

Para a partida, o técnico interino do Furacão, Eduardo Barros, não contará com o meia Léo Cittadini, poupado pelo desgaste físico. Em seu lugar, o possível substituto pode ser Ravanelli, que entrou contra o Botafogo e marcou o gol rubro-negro.

Fica a expectativa também pela presença do volante Wellington. O atleta vinha negociando com o Grêmio, mas, o clube gaúcho encerrou a novela, deixando o jogador livre para voltar a atuar pelo Rubro-Negro.

O Athletico deve ir a campo com Santos; Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Ravanelli; Fabinho, Nikão e Bissoli.

Jorginho tem problemas no Coritiba

Enquanto o Athletico não possui desfalques, o Coxa convive com alguns problemas. O zagueiro Rodolfo Filemon, que vinha substituindo o experiente Rhodolfo, cumpre suspensão.

Mesmo assim, Rhodolfo, já recuperado de contusão, deve retornar normalmente à equipe. Já o departamento médico alviverde segue movimentado. Neílton ainda não possui condições de jogo, assim como Gabriel, Thiago Lopes e Patrick Vieira.

O Coritiba deve ir a campo com Wilson, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Igor Jesus, Robson e Sassá.

