Sob ameaça de tufão no Japão, o francês Fabio Quartararo foi o mais rápido desta sexta-feira nos dois primeiros treinos livres que abriram a etapa de Motegi da MotoGP. O piloto da Yamaha SRT desbancou os espanhóis Maverick Viñales, da Yamaha, e Marc Márquez, da Honda. Márquez confirmou o título por antecipação na etapa passada.

Quartararo, uma das sensações da temporada, garantiu o topo da tabela de tempos ao marcar 1min44s764 na segunda sessão de treinos, na qual a maior parte dos pilotos registrou as melhores marcas. Viñales, que liderara a primeira sessão do dia, anotou 1min45s085. E Márquez registrou 1min45s100.

O espanhol da Honda entrou na pista de Motegi nesta sexta com o status de campeão da temporada. Ele confirmou seu sexto título na MotoGP (tem também um troféu nas 125cc e outro na Moto2) no dia 6 ao ganhar a etapa da Tailândia. O piloto de 26 anos, em grande fase, soma agora 14 pódios e nove vitórias na temporada.

Com 325 pontos no campeonato, ele não pode mais ser alcançado pelos rivais, faltando ainda mais três etapas a serem disputadas, além da corrida em Motegi, neste fim de semana. Os adversários, contudo, seguem na briga pelas demais posições na classificação final da temporada.

Na cola dos mais rápidos desta sexta, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, anotou o quarto melhor tempo, com 1min45s414. O multicampeão Valentino Rossi, da Yamaha, registrou a quinta melhor marca do dia, com 1min45s466.

O Top 10 contou ainda com o italiano Franco Morbidelli (Yamaha SRT), o australiano Jack Miller (Pramac), o italiano Danilo Petrucci (Ducati), e os espanhóis Joan Mir (Suzuki Ecstar), e Aleix Espargaró (Aprilia). Dono de três títulos na MotoGP, o espanhol Jorge Lorenzo foi apenas o 17º mais veloz do dia.

A etapa desta fim de semana deve ser disputada sob chuva. As previsões iniciais apontam chance de um tufão de nível três a uma distância de cerca de 30 quilômetros do circuito japonês. O país ainda se recupera do tufão Hagibis, que afetou a programação do GP do Japão de Fórmula 1, no fim de semana passado.

O grid de largada da etapa de Motegi da MotoGP será definido no treino classificatório, marcado para as 3h05 (horário de Brasília) da madrugada deste sábado. No domingo, a corrida está marcada para as 3 horas.