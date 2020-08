No DM

O meia-atacante Rafinha foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo, na manhã desta sexta-feira, após ter se contundido na final do Campeonato Paranaense, contra o Athletico, na última quarta-feira.

A expectativa é que o experiente atleta desfalque o Coritiba nos próximos quatro meses. Rafinha sofreu uma fratura no tornozelo após dividida com o lateral-esquerdo Abner Vinícius ainda no primeiro tempo. Ele teve que ser substituído pelo meio-campo Thiago Lopes.

Ídolo da torcida alviverde, o meia-atacante retornou ao Alto da Glória no ano passado para a disputa da Série B. Ao final da temporada, Rafinha cogitou uma possível aposentadoria dos gramados. Porém, o atleta preferiu disputar o Brasileirão pelo Coxa e encerrar a carreira ao fim deste ano.

+ Mais do Coxa:

+ Campeão, rebaixado, acesso e Libertadores: os palpites da Tribuna

+ Novo acordo entre Turner e clubes alivia situação financeira de Athletico e Coritiba

+ Apesar da derrota, Barroca valoriza Coritiba: “Fortes pra enfrentar grandes adversários”