Barroca ressaltou campanha do Coritiba no Paranaense. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Os bons resultados que acumulou ao longo do Campeonato Paranaense deste ano não foram suficientes para garantir o título estadual, já que na quarta-feira (5), o Coritiba saiu derrotado por 2×1 da final da competição para o Athletico, no Couto Pereira.

Mesmo que não tenha erguido a taça, que escapou nos acréscimos do confronto, o técnico Eduardo Barroca exaltou a trajetória do Coxa e avalia que as dificuldades encontradas servirão para que o grupo tenha uma boa caminhada no Campeonato Brasileiro.

“O Campenato Paranaense serviu de parâmetro. Jogamos bem os clássicos contra o Paraná e contra o Athletico, fomos crescendo na temporada. O Coritiba em todas as partidas foi um time bastante competitivo, em algumas controlou mais, em outras foi mais incisivo, como essas duas últimas, em que criou oportunidades de gol. Nossa campanha foi muito boa”, disse ele.

O Alviverde terminou a primeira fase da competição na liderança. Nos 17 jogos até a final, foram 33 gols marcados, 11 vitórias, três empates e três derrotas, em 17 jogos. Em apenas uma partida – o jogo de ida da final, na Arena da Baixada – não balançou as redes. Por esses motivos, Barroca acredita na boa experiência que fica para a disputa da Série A.

“A grande importância é manter a lupa no que a gente evoluiu e no desenvolvimento do grupo. A partir de agora vamos estar mais fortes para enfrentar os grandes adversários que vamos enfrentar no Campeonato Brasileiro”, finalizou.

O Coritiba encara o Internacional, neste sábado (8), às 19h, no Couto Pereira, no retorno à elite do futebol nacional.

