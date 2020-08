O atacante Guilherme Parede foi anunciado, nesta terça-feira (4), como novo reforço do Vasco da Gama para a Série A. O jogador, que pertence ao Talleres, da Argentina, despertava o interesse do Coritiba. A tentativa era que o atleta viesse por empréstimo para o Alto da Glória, mas as negociações foram frustradas, já que o clube carioca saiu na frente na disputa e fechou o acerto com o Talleres antes.

O futebol argentino não tem previsão de retorno por conta da pandemia do coronavírus, e, por isso, o atacante estava em Curitiba, onde a família mora, mantendo as atividades físicas.

Revelado pelo Alviverde, o atacante foi vendido ao time de Córdoba por cerca de R$ 3 milhões no início desta temporada. Em solo argentino, o jogador marcou quatro gols em sete partidas.

No Vasco ele vestirá a camisa 77, a mesma que usava no Coxa.

