Rafinha precisou sair carregado do gramado. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O meia Rafinha, do Coritiba, fraturou o tornozelo no primeiro tempo do Atletiba que decide o Campeonato Paranaense, nesta quarta-feira (5), no Couto Pereira. Aos 23 minutos, o camisa 7 puxava contra-ataque quando foi parado com um carrinho pelo lateral-esquerdo Abner, do Athletico.

Após o lance, Rafinha caiu no gramado e teve de ser carregado para o vestiário. Ele foi transportado para um hospital, onde foi detectada a fratura na fíbula da perna esquerda.

“Rafinha fez exames complementares após a partida que confirmaram fratura no tornozelo, com indicação de tratamento cirúrgico”, disse a assessoria de imprensa alviverde.

O árbitro Rodolpho Toski Marques não mostrou cartão para o atleticano, o que gerou muita reclamação no banco de reservas do Coxa. O zagueiro Rodolfo Filemon, aliás, recebeu amarelo por questionar a decisão.

