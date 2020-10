O diretor de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, testou positivo para o coronavírus nesta sexta-feira (9).

Segundo o Coxa, o dirigente fez uma bateria de exames em um hospital da cidade e, na sequência, foi liberado para fazer acompanhamento domiciliar.

Pelaipe ficará em isolamento, com sua saúde sendo supervisionada à distância por médicos do Alviverde. Com isso, ele se afastará momentaneamente das atividades diárias do clube, podendo trabalhar de casa.

O diretor retornou ao Alto da Glória em agosto deste ano para substituir o demitido Rodrigo Pastana. Esta é a segunda passagem do profissional pelo clube. Antes, ele havia comandado o departamento de futebol alviverde na reta final da temporada de 2018.

O trabalho neste ano é desafiador. Com somente 12 pontos em 14 partidas, o Coritiba é o antepenúltimo colocado na Série A. Neste sábado (10), a equipe comandada por Jorginho encara o Fortaleza, às 19h, no Couto Pereira.

