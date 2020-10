O Coritiba informou nesta sexta-feira (9) que quitou uma dívida com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, referente aos direitos econômicos do zagueiro Leandro Almeida. Segundo nota oficial do Coxa, “o adimplemento da quantia, já previsto para ser realizado em 2020, se deu dentro do prazo concedido pela FIFA, isentando o Coritiba da sanção de bloqueio do sistema de registro e transferências de atletas”.

Leandro Almeida foi comprado pelo Coritiba em 2013 quando atuava no Dínamo. Em 2015, quando o atleta foi vendido ao Palmeiras, o clube paranaense deveria ter repassado uma quantia ao time ucraniano, o que não aconteceu. A dívida de aproximadamente R$ 3 milhões ocasionou um processo na Fifa, que poderia resultar em punição caso não fosse paga até 2020.

Rival do Coritiba, Athletico foi punido pela Fifa

O Athletico vai começar a cumprir a partir de 13 de outubro a punição aplicada pela Fifa pela contratação irregular do atacante Rony, quando ele atuava no Albirex, do Japão. A punição, na realidade, é porque o clube paranaense contratou o atleta sem custos, sendo que ele tinha contrato com a equipe japonesa (entenda o caso).

O Furacão não poderá contratar atletas nas próximas duas janelas de transferências, ou seja, até julho no que vem. A punição vale para mercado nacional e internacional.

+ Mais do Coxa:

+ Como o Coritiba tem apostado nos jogadores da base no Brasileirão

+ Coritiba anuncia a chegada de atacante argentino

+ Coritiba está perto de acerto com revelação do Flamengo

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?