O Coritiba confirmou, na noite desta quinta-feira (8), a chegada do atacante Ezequiel Cerutti. O argentino, de 28 anos, vem por empréstimo do San Lorenzo até julho de 2021 e já está treinando com o elenco.

“É um futebol com muita técnica, com grandes jogadores, creio que todas as equipes têm muito bons jogadores. É um campeonato longo e muito parelho. Acredito que todas as equipes jogam bem, e tenho muita vontade de poder jogar e mostrar o que sei fazer com a camisa do Coritiba”, disse ele, em entrevista ao site oficial coxa-branca.

O atleta já era uma contratação certa do clube, mas por conta da pandemia sua chegada foi adiada. No entanto, apesar dos treinos, ainda terá que aguardar a liberação do visto de trabalho para ficar à disposição da comissão técnica.

O atacante E. Cerutti, que estava no San Lorenzo, assinou contrato de empréstimo com o Coxa até maio de 2021. O argentino aguarda a janela de transferência para poder ser inscrito pelo Coritiba. 📝🇦🇷Seja bem-vindo! 🇳🇬



Como o Campeonato Argentino ainda não voltou, Cerutti vinha apenas treinando no San Lorenzo, mas chegou animado para fazer o Alviverde subir na tabela.

“São poucos pontos de diferença entre os clubes que estão mais abaixo daqueles que estão acima. Ganhando duas partidas, você pode estar na Copa Sul-Americana, que é um desafio muito importante, creio que para o clube, como para as pessoas aqui”, completou.

