Sem treinador após a demissão de Jorginho, no último domingo (25), o Coritiba anunciou nesta segunda-feira (26) a contratação de Pachequinho.

O ídolo alviverde retorna com auxiliar-técnico permanente do clube. O Coxa ainda segue em busca de um novo treinador para a sequência do Brasileirão.

Maior artilheiro da história do Couto Pereira, Pachequinho comandou o time em situações pontuais em 2015 e 2016, aém de ter sido o técnico do título do Paranaense de 2017. Em julho daquele ano, entretanto, acabou demitido durante o Brasileirão.

Após deixar o Coxa, Pachequinho treinou América-RN, Anapolina e Maringá, sem grande sucesso. “Fico feliz em retornar ao Coritiba, para minha casa”, declarou em entrevista ao site oficial coxa-branca.

“Venho com a expectativa de ajudar e contribuir para fazer com que o Coritiba retorne às vitórias e saia dessa situação”, continuou.

O Coxa volta a campo no sábado (31), no Couto Pereira, às 19h, contra o Atlético-GO. Caso não tenha um novo técnico até lá, Pachequinho pode comandar o time. Com 16 pontos, a equipe é vice-lanterna do Brasileirão.

