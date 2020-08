Titular do Coritiba na vitória por 2×1 sobre o RB Bragantino, no último domingo (23), o volante Matheus Bueno acredita que a volta do técnico Jorginho pode ser determinante para uma volta por cima do time no Campeonato Brasileiro.

O atleta lembrou que no ano passado, na campanha do acesso, o treinador ganhou a confiança de todos e, nesta volta, pode elevar ainda mais o potencial dos jogadores e fazer o Coxa sonhar mais alto no torneio.

“Agora vem o Jorginho, ele já tinha trabalhado com a gente. Ele é muito firme nas decisões dele e foi um pilar para nós quando ele assumiu as broncas no ano passado. O Jorginho vai nos ajudar bastante ainda e podemos surpreender muita gente ainda. Nosso elenco é muito bom, todo mundo tem capacidade no elenco”, disse Matheus Bueno, em entrevista à TV Coxa.

Porém, além da troca no comando técnico, com a saída de Eduardo Barroca, a vitória em Bragança Paulista, a primeira no Brasileirão, deu uma injeção de ânimo a mais no grupo alvivede.

“A vitória veio em um momento importante. Precisávamos do resultado. Estávamos jogando bem, mas os resultados não vinham. Agora vai dar mais confiança pra gente”, completou o atleta, cria da base coxa-branca e que surgiu justamente sob o comando de Mozart, que foi o técnico interino na última rodada.

“Eu trabalhei com o Mozart por três anos na base. O Barroca me deu a oportunidade contra o Corinthians e o Mozart me deu sequência. Ele sempre me deu confiança na base, acabei me destacando e subindo para o profissional”, completou o garoto de 22 anos.

