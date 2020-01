Apesar de não ter sido oficialmente anunciado pelo Coritiba, o meia Jadson, ao que tudo indica deve defender o Alviverde até o final da temporada. Em suas redes sociais, o jogador de 36 anos publicou um post de despedida do Corinthians. Ainda que não tenha revelado seu destino no texto, uma amiga do atleta, em outra postagem, descreveu a cidade de Curitiba como sendo o local de transferência do camisa 10.

Jadson tem contrato até o final do ano com o Corinthians, mas o técnico Tiago Nunes deixou claro que ele não seria aproveitado na equipe. Com isso, o Coritiba apareceu como uma boa opção para o jogador, que é paranaense e foi revelado justamente no maior rival do Coxa, o Athletico.

Em sua despedida do Timão, o atleta relembrou os bons momentos e explicou que viveu ‘altos e baixos’ na equipe alvinegra. “Chegou a hora do adeus. Foram 5 anos defendendo e honrando o Corinthians. Nesse período, conquistamos cinco importantes títulos para a Fiel torcida. Passei por momentos maravilhosos, outros não tão bons, mas sempre respeitei e dei o meu máximo por esse clube tão especial na minha vida”, publicou.

O londrinense Jadson deixou o Furacão em 2004 e desde então passou por grandes clubes como o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o São Paulo. Em 2016 ele atuou no futebol chinês, mas retornou ao Brasil no ano seguinte para, mais uma vez, vestir a camisa do Corinthians.

Em tom de despedida, uma amiga do jogador fez um post contando o destino do atleta. “Se fomos pra China pra estar com vocês… Imagina Curitiba”, escreveu.

O empresário de Jadson, Marcelo Robalinho, esclareceu que não há uma quebra de contrato e que apenas após o dia 03 de fevereiro é que será decretado o destino do camisa 10.

Não há rescisão do contrato entre @jadson_10 e @Corinthians 🇧🇷 Há um respeito enorme entre todos, uma história vitoriosa e cheia de títulos. Caso haja uma transferência para o mercado brasileiro, tal se dará após o dia 03.02.2020. — Marcelo Robalinho (@m_robalinho) January 29, 2020

