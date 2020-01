O meia Jadson, 36 anos, está próximo de um acerto para defender o Coritiba em 2020. Em negociação com a diretoria alviverde, o jogador aguarda uma definição com o Corinthians para poder ser anunciado. O Coxa e o atleta já se acertaram no final de semana. O desfecho depende, basicamente, do time paulista.

+ Jadson no Coxa, vale a pena? Confira a opinião do Cristian Toledo

O empresário dele, Marcelo Robalinho, o mesmo que ajudou na venda do lateral Yan Couto ao Barcelona, da Espanha, está fora do Brasil e retorna nesta segunda-feira (27). A diretoria alviverde espera que Jadson consiga a rescisão com o Timão, e ele tentará isso nos mesmos moldes que o volante Ralf conseguiu na semana passada, pela história que fez no Parque São Jorge. Nesse caso, o time alvinegro topou pagar a totalidade do contrato de forma parcelada: 24 meses.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O vínculo do camisa 10 é até o final deste ano. Caso não haja a rescisão, a tentativa é de que o Corinthians pague a maior parte dos vencimentos, próximo de R$ 325 mil mensais, para encaixar dentro do orçamento do Coritiba.

No Corinthians desde 2014, ele foi bicampeão brasileiro (2015 e 2017) e tricampeão paulista (2017, 2019 e 2019). Fora dos planos de Tiago Nunes, Jadson já admitiu às pessoas próximas o interesse de atuar pelo Coxa e está animado com o provável acerto.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba x Operário: saiba como assistir ao vivo na TV

+ Jadson já disse que nunca jogaria no Coritiba

+ Zagueiro Rhodolfo e atacante Sassá podem estrear pelo Coritiba contra o Operário