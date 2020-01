Pela primeira vez na história do Campeonato Paranaense, uma voz feminina fará a narração de uma partida televisionada da competição. A paulistana Natália Lara, de 26 anos, será a responsável por levar aos telespectadores da DAZN os detalhes dos lances da partida entre Coritiba x Operário, que acontece nesta quarta-feira (29), no Couto Pereira.

Formada em Rádio e TV, ela começou na área em 2017, após fazer um curso de locução e, logo em seguida, de narração esportiva, onde chamou a atenção pelo desempenho.

“Foi o lugar onde eu recebi o primeiro grande incentivo, tanto do meu professor, Renato Rainha, como dos meus colegas de classe”, contou à Tribuna do Paraná/ Gazeta do Povo.

Em 2018, ela participou do processo seletivo “Narra Quem Sabe”, da FOX Sports, onde fez sua estreia no comando de um jogo. Apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu que muitas portas se abrissem.

“Eu costumo dizer que eu não escolhi essa área, ela me escolheu, porque o que me fez chegar até aqui não foi exatamente planejado”, disse.

Apaixonada por esportes, Natália foi a responsável por narrar o heptacampeonato da seleção brasileira feminina na Copa América, pela CBF, além disso, participa das narrações do Paulista Feminino, do Brasileiro Feminino, de duas web rádios, e recentemente fez narrações da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na FPF TV. Inclusive, na competição narrou dois jogos do Athletico: vitórias frente ao Gama e Paulista de Jundiaí, na primeira fase.

Ela também já realizou diversos trabalhos de narração pela TV Cultura.

Natália Lara já narrou os jogos do Athletico na Copinha deste ano. Foto: Reprodução.

Versátil, já comandou transmissões de jogos de vôlei, futsal, basquete e várias modalidades de atletismo e atletismo paraolímpico. Natália foi a primeira mulher na história a narrar a final do Campeonato Paulista, em 2019, e está empolgada para ver de perto a paixão dos paranaenses pelo futebol.

“Sempre acompanhei times tradicionais como o Coritiba, o Athletico e o Paraná. Não vejo a hora de pisar nos estádios, sentir a energia das torcidas e começar as transmissões”, finalizou.

A narradora também estará à frente do jogo entre Paraná Clube e FC Cascavel, na quinta-feira (30), na Vila Capanema.

