O Grêmio acertou a contratação do goleiro Vanderlei, do Santos, e o Coritiba se beneficiou com a venda do jogador. O clube alviverde tem 40% dos direitos econômicos e vai receber aproximadamente R$ 1 milhão.



A informação foi revelada pelo Uol Esporte e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná. A reportagem ainda apurou que o Coxa, apesar de mostrar interesse recente em atletas do Tricolor gaúcho, optou por receber sua parte em dinheiro.



Após mais de uma semana de negociação, o Grêmio aceitou pagar perto de R$ 4 milhões pelo goleiro de 35 anos. Vanderlei abriu mão de 20% para o Santos, que aumentou sua fatia para 60% e receberá R$ 2,9 milhões.



Os jogadores que a diretoria coxa-branca se interessou foram o meia Thaciano e os atacantes André e Lima – esse último renovou com o Ceará. Com o acerto encaminhado pelo centroavante Sassá, do Cruzeiro, o Coritiba preferiu abdicar do pagamento em empréstimo.



Ao todo, Vanderlei atuou em 301 jogos pelo Coritiba, com cinco títulos estaduais (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dois campeonatos brasileiros da Série B (2007 e 2010).

