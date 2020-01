O experiente zagueiro Rhodolfo foi apresentado no Coritiba, na tarde desta sexta-feira (17), no Couto Pereira. Aos 33 anos, o jogador revelado pelo rival Athletico disse estar em uma nova fase da vida profissional.

Rhodolfo esteve nas três últimas temporadas no Flamengo e fez parte do elenco que venceu a Copa Libertadores 2019 e disputou a final do mundial de clubes, em dezembro, contra o Liverpool. Agora, jogará o Campeonato Paranaense. “Sou paranaense, minha mulher é de Curitiba e sempre tive como meta de vida voltar a morar aqui. Minha escolha se deu porque o Coritiba é um time grande, joguei muitas vezes contra, e sei o quanto é difícil jogar aqui”, explicou.

O atleta foi revelado justamente no maior rival do Alviverde, o Athletico, mas para o zagueiro isso não será um empecilho para que ele possa ‘cair no gosto’ da torcida coxa-branca. “Já joguei em outros times rivais e isso não foi um problema. Espero que agora os torcedores possam me aplaudir porque quero fazer uma história bonita”, disse.

Rhodolfo, que até menos de um mês vivia o glamour de disputar algumas das principais competições do mundo, tem pela frente, no início da temporada, o Paranaense. Porém, para ele, isso não será um problema.

“Desde pequeno segui muitos conselhos do meu pai, minha cabeça sempre foi tranquila nesse aspecto, cada um momento fase, sempre fui feliz nos clubes que joguei, saí pela porta da frente”, enfatizou. Disposto a escrever uma história vitoriosa no Coxa, Rhodolfo projeta ainda mais títulos em sua trajetória.

“A carreira passa muito rápido, estou com 33 anos, mas parece que foi ontem que tudo aconteceu. Porém tenho muito a conquistar ainda. Tive muitos títulos, mas o mais importante é sempre o próximo”, finalizou.

Confira os trechos mais importantes da entrevista do zagueiro Rhodolfo:

