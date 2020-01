O interior do Paraná é historicamente conhecido como importante polo do futsal. Tentando ganhar projeção também fora da região, o Clube Olímpico Umuarama fez uma homenagem inusitada ao Trio de Ferro da capital. As camisas 2020 do time umuaramense de futebol de salão fazem alusão ao Athletico, Coritiba e Paraná Clube.

Buscando visibilidade no cenário nacional e com pretensão de se tornar profissional em breve, o time amador que tem apenas sete meses de existência propôs algo diferente.

“No interior a maior torcida são dos times de São Paulo, mas queríamos algo diferente e pensamos em homenagear nosso Estado”, conta o vice-presidente e treinador da equipe, Guilherme Parro.

A camisa número um da equipe é em homenagem ao Paraná Clube. Já o segundo uniforme faz referência ao Coritiba, com inspiração no manto de 2007, listrado verticalmente. A camisa de goleiro, por sua vez, foi baseada nas listras das camisas do Athletico, já com a nova identidade visual do Rubro-Negro.

O Clube Olímpico conta com time masculino e feminino e quer alcançar um grande número de torcedores. Para isso, além das camisas, foram criadas contas nas redes sociais para se aproximar do público.

“Criamos o perfil no Twitter para divulgar e conseguimos atingir um bom número de pessoas. Recebemos muitos elogios e apoio por conta das camisas”, comemora o treinador.

A venda das camisas começará em março e o preço deve girar em torno de R$55. Para quem não mora em Umuarama, será possível comprar por meio de um site que, em breve, será divulgado pelo clube.

