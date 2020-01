O meia Dudu é mais um jogador que chega ao Paraná Clube esperando ganhar espaço no time para, assim, mostrar seu futebol. O jogador foi apresentado à imprensa na última terça-feira (14), no CT Ninho da Gralha. Descrevendo a si próprio como habilidoso nos passes, o atleta teve toda sua formação no Vasco da Gama, mas pouco jogou no time carioca. Agora, ele quer agarrar as chances no Tricolor da Vila.



Dudu tem 21 anos e fez quatro partidas como profissional: uma em 2018, pelo Campeonato Brasileiro e três em 2019, quando fez um gol. No ano passado, suas atuações foram no Campeonato Carioca. Depois da competição ele não foi mais acionado.

“Apesar de já estar no profissional faz mais de um ano, realmente tive apenas quatro jogos pelo Vasco, mas adquiri uma experiência boa. É uma grande oportunidade aqui no Paraná e eu venho me preparando bem para agarra-la”, explicou.



Para se apresentar à torcida paranista, o meia destacou quais são suas principais características em campo. O atleta chegou ao clube para suprir a ausência de atletas como Matheus Anjos e João Pedro, jogadores do Athletico que estavam emprestados ao Tricolor na última temporada.



“Tenho como característica deixar o atacante na cara do gol. Tenho uma finalização boa de fora da área e busco ajudar a marcação. Tenho movimentação boa pra dar opção de passe”, detalhou.

O Paraná Clube estreia no Campeonato Paranaense no próximo domingo (19), diante do Rio Branco, às 16h, em Paranaguá. Mesmo em pouco tempo, Dudu diz que o elenco está se dedicando ao máximo para iniciar bem a competição.



“Estamos comprometidos com a estreia. Sabemos das dificuldades que podem surgir contra o Rio Branco. Todo mundo está ‘dando a vida’ nos treinamentos pra se condicionar o mais rápido possível e tenho certeza de que faremos um grande jogo”, finalizou.

