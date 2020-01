O técnico Dorival Júnior comentou sobre a participação do Athletico no mercado da bola. Após o empate no amistoso contra o Racing (que terminou com derrota nos pênaltis), o novo treinador deu a primeira coletiva de imprensa.

O principal questionamento feito ao técnico foi sobre a falta de um substituto para o atacante Marco Ruben, que retornou ao Rosário Central, e sobre as possíveis saídas de Bruno Guimarães e Rony. Dorival disse confiar na manutenção do elenco e diz não pressa para a chegada de reforços.

Ficha técnica: veja como foi o lance a lance de Racing x Athletico

“Mais importante que contratações é a manutenção do grupo. O Guilherme Bissolli dará muitas alegrias ao torcedor atleticano. Vamos ter calma, vamos encontrar o substituto do Marco de forma natural. Se não chegar o reforço, a gente tem que encontrar uma solução. O trabalho de base do Athletico é muito bom”, amenizou o técnico.

Guilherme Bissoli, 22 anos, é formado na base do São Paulo e estreou marcando um gol contra o Racing. Além dele, até o momento, o meia Fernando Canesin e os atacantes Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo foram apresentados.

Por outro lado, o clube corre o risco de perde Rony, desejado pelo Corinthians e que sequer viajou para a Argentina, e Bruno Guimarães, alvo de Benfica e Arsenal. O Furacão tem uma proposta do clube português e o presidente Mario Celso Petraglia trata pessoalmente da negociação enquanto o volante serve a seleção pré-olímpica.

“Eu acredito que o trabalho seja de manutenção. Estamos trabalhando para que tenhamos todos eles em condições. O caso está bem entregue. Eles vão nos dar uma solução. Eu torço e espero que os dois permaneçam”, finaliza Dorival.

+ Mais do Furacão:

+ Amistoso? Loucos pelo Athletico estão na Argentina pra empurrar o time

+ Bruno Guimarães foi o jogador que mais se valorizou no Brasil em 2019; veja lista

+ Com gol contra no minuto final, Athletico vence Taboão e vai às quartas da Copinha