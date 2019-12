O goleiro Rafael Martins não fica no Coritiba em 2020. Com pouco espaço no clube, o atleta, revelado nas categorias de base do Coxa, será emprestado para o Brasil de Pelotas-RS para a próxima temporada. Será a oportunidade para o arqueiro, revelado nas categorias de base do Alviverde, de atuar mais no futebol profissional.

Aos 28 anos, o jogador entrou em campo pela equipe principal coxa-branca em apenas oito oportunidades (além de mais dez pelo time de aspirantes no Brasileirão da categoria). Em 2019, ele jogou uma única vez, na derrota por 2×0 para o Paraná Clube, na Série B.

A pouca utilização se deu também por conta de lesões. Rafael Martins passou por quatro problemas no ombro e isso o impediu de ter uma sequência maior.

No time gaúcho, a vaga no gol está em aberto, com a saída do então titular Carlos Eduardo para o Sport. O jogador tem vínculo com o Coritiba até dezembro de 2020.

