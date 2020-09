Titular na campanha do acesso do Coritiba à elite, meia Giovanni estreou na temporada 2020 nesse domingo (6). 281 dias depois de entrar em campo pela última vez – contra o Vitória, no dia 30 de novembro de 2019 – o jogador substituiu Matheus Bueno aos 38 minutos do segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, no Couto Pereira.

O camisa 10, que sofreu uma lesão grave e passou por cirurgia no tendão direito ainda janeiro, durante a pré-temporada, revelou que chegou a pensar em encerrar a carreira por causa das dificuldades na recuperação.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

“Só minha família sabe o que eu passei nesses momentos. Pensei até em parar de jogar porque durante esse período de lesão veio a pandemia também, bateu um desânimo, ficamos um bom tempo parados. Mas agradeço a meus familiares que me ajudaram. Se eu estou voltando é graças a eles, aos torcedores, que mandaram muitas mensagens pra mim”, agradeceu Giovanni, em entrevista à TV Coxa.

Na visão do técnico Jorginho, Giovanni é muito importante para o elenco, mesmo ainda sem a condição física esperada. “Ele vai sempre lutar pela titularidade porque é um jogador de altíssimo nível. Mesmo não estando em um ritmo de jogo ideal, mas ele já mostrou o quanto ele é eficaz. Se tiver que usar esse jogador, por exemplo, aos 30 minutos do primeiro tempo, como hoje tenho cinco substituições, não teria nenhum medo de colocar”, garantiu o treinador, que deve começar a dar minutagem ao meia.

A próxima partida do Coxa é nesta quarta-feira (9), às 18h, contra o Goiás, fora de casa. “É um jogador que a gente conta muito, que precisa entrar. Por isso que fiz uns trabalhos maiores no CT, até mesmo fazendo quase que um jogo-treino contra o sub-20 para que desse mais condição de jogo pro Gio…”, explicou Jorginho.

+ Mais do Coxa:

+ Jorginho elogia Coritiba e critica postura de Sampaoli

+ Blog do Cristian Toledo: Derrota do Coxa teve dedo de Sampaoli

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?