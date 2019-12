O Coritiba avançou na contratação do técnico para a temporada 2020. Trata-se de Eduardo Barroca, 37 anos, que comandou o Atlético-GO ao acesso na Série B.

De acordo com o Blog da Nadja, o diretor de futebol do Coxa, Rodrigo Pastana, se reúne com o treinador ainda nesta quinta-feira (19) para definir detalhes da negociação e fazer uma proposta oficial.

Barroca não era a primeira opção para substituir Jorginho, treinador que recolocou o time na elite, mas que não aceitou as cifras para a renovação de contrato. Odair Hellmann, que foi para o Fluminense, era o preferido do G5 alviverde.

A diretoria também chegou estudar uma saída caseira: a dobradinha entre o hoje auxiliar-técnico Mozart e o ídolo Alex, que seria seu assistente.

