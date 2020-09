Yan Couto não jogará pelo Manchester City nesta temporada. O lateral-direito de 18 anos, negociado pelo Coritiba em fevereiro por R$ 28 milhões, foi emprestado pelo clube inglês ao Girona, da segunda divisão da Espanha. A informação foi divulgada na imprensa espanhola e confirmada pela Tribuna do Paraná.

Antes da pandemia de Covid-19, o plano do City era integrar Yan ao elenco principal durante a pré-temporada. O jogador, então, seria avaliado diretamente pelo técnico Pep Guardiola. Porém, com a mudança drástica de calendário, o lateral ainda não foi para a Inglaterra. A viagem deve acontecer nesta sexta-feira (18) e, na sequência, ele se apresenta ao time catalão.

Yan é o terceiro jogador do City cedido ao Girona na temporada 2020/21. Antes dele, o goleiro montenegrino Arijanet Muric e o atacante espanhol Pablo Moreno também já acertaram as saídas.

Chamado de “novo Daniel Alves” pela imprensa europeia, Yan se destacou com a seleção brasileira sub-17. No ano passado, conquistou o Mundial da categoria, disputado no Brasil. Ele ficou muito perto de acertar com o Barcelona, mas uma conversa com Guardiola foi fundamental para escolher o clube azul de Manchester.

O Coritiba ainda pode receber mais 6 milhões de euros com Yan. Para isso acontecer, ele precisa disputar cinco jogos da Champions League ou da Premier League em cinco anos.

