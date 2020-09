O atacante Neílton vive a expectativa de voltar ao time do Coritiba diante do Vasco da Gama, no próximo domingo (20), às 16h, no Couto Pereira. O atleta vem tratando uma lesão no tornozelo com os fisioterapeutas do clube e pode ser liberado para o treinamentos nos próximos dias.

Além do atacante, o técnico Jorginho espera contar também com o volante Matheus Sales, que se machucou ainda no aquecimento antes do clássico Atletiba do último sábado, e o meia Giovanni, que sentiu um desconforto no segundo tempo da partida.

Por outro lado, o treinador coxa-branca volta a contar com o meio-campo Gabriel, que foi liberado pelo Departamento Médico. Para a partida contra o Gigante da Colina, o desfalque certo é o atacante Igor Jesus, que cumpre suspensão.

