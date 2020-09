O zagueiro Nathan Ribeiro vai ter que adiar o seu retorno aos gramados com a camisa do Coritiba. O atleta vinha fazendo um trabalho de transição no Alto da Glória, após ter sido submetido a uma cirurgia no tornozelo, mas, teve que fazer uma nova operação na última segunda-feira.

O defensor havia lesionado o tornozelo no início desta temporada e tinha previsão para retorno aos gramados em agosto. Nathan Ribeiro, entretanto, não se adaptou com as placas colocadas na região lesionada e voltou a sentir dores.

Com isso, o zagueiro teve que passar por novo processo cirúrgico. Nathan Ribeiro agora retoma as sessões de fisioterapia para voltar a treinar com bola no futuro. A expectativa é que o retorno aos gramados só aconteça a partir do segundo turno do Brasileirão.

No momento, o técnico Jorginho conta com apenas quatro opções para o setor defensivo: Rhodolfo, Sabino, Rodolfo Filemon e Henrique Vermudt.

