Giovanni mal voltou e já pode ser desfalque no Coritiba. Na derrota para o Athletico, o meia entrou no segundo tempo, sentiu uma lesão na coxa direita, seguiu no duelo até o fim, mas pouco participou do jogo.

“Giovanni estava machucado. Isso aconteceu, infelizmente, logo em seguida da expulsão de Igor Jesus. Tinha colocado ele pra dar mais mobilidade, melhorar a criação”, disse o treinador.

>> Walter volta a provocar o Coritiba após vitória do Athletico

Após sofrer uma grave lesão em janeiro, no tendão direito, o meia retornou recentemente aos treinos do Coxa. Atuou por sete minutos contra o Atlético-MG e por 45 minutos no clássico, em uma posição que o Coxa tem dificuldades para se encontrar, já que Neílton, lesionado, não está à disposição do elenco.

Nesta segunda-feira (14), na reapresentação, o meia será reavaliado saber a gravidade da lesão, tendo uma semana cheia para estar 100%. O Coxa volta a campo no domingo (19), contra o Vasco, no Couto Pereira, às 16h00.

