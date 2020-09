O atacante Walter provocou o Coritiba após a vitória do Athletico por 1 a 0, na tarde deste sábado (12), na Arena da Baixada, pela 10ª rodada do Brasileirão. Em sua conta no Instagram, o camisa 9 gravou um vídeo, ainda no vestiário do estádio atleticano, dizendo que comeria “coxinha”.

“Hoje eu só posso comer uma coxinha. O professor liberou uma coxinha”, disse no vídeo em que também aparece o goleiro Jandrei no final.

A primeira vez que o atacante usou a provocação foi em 2016, quando o Athletico conquistou o título paranaense em cima do rival dentro do Couto Pereira. Na ocasião, o Furacão venceu o Coritiba nos dois jogos da final por 2 a 0 e 3 a 0. Walter, então, comemorou dizendo que comeria cinco coxinhas para festejar a conquista.

O Walter KKKKKKKKK pic.twitter.com/aekRB0qt7G — Diário de torcedor (@diariotorcidas) September 12, 2020

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?