Novo técnico, vida nova. É com esse pensamento que o Coritiba entra em campo neste sábado (31), contra o Atlético-GO, ás 19h, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na busca pela reação na competição, o Coxa aposta no lado emocional para voltar a vencer e sair da zona de rebaixamento.

publicidade

Na última quinta-feira (29), o clube anunciou Rodrigo Santana como novo treinador. No entanto, quem comandará a equipe contra o Dragão será o auxiliar Pachequnho. De qualquer forma, é a chance de mostrar serviço para o técnico, que acompanhará o confronto das arquibancadas.

Além disso, se ganhar, o Alviverde pode até encerrar este primeiro turno fora da zona da degola. Para isto, além de ganhar, tem que torcer para o Athletico no máximo empatar com o Sport e que Botafogo e Vasco percam para Ceará e Goiás, respectivamente.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Ou seja, o confronto deste final de semana pode, de fato, ser um recomeço para o Coritiba, que quer deixar para trás o mau momento. Nos últimos sete jogos, o time ganhou apenas uma vez e somou, no total, cinco pontos. Retrospecto que pode ser uma página virada.

publicidade

Para voltar a vencer, Pachequinho promoverá mudanças no Coxa. A principal será no ataque. Sem o artilheiro Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que Neilton possa ganhar uma oportunidade.

Transmissão

O duelo entre Coritiba e Atlético-GO terá transmissão pelo Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha a partida no Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

19ª rodada

31/10/2020

CORITIBA x ATLÉTICO-GO

Coritiba

Wilson; Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Neílton e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira).

Técnico: Pachequinho

Atlético-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Baralhas (Willian Maranhão), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

Técnico: Eduardo Souza

Local: Couto Pereira

Horário: 19h

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

+ Mais do Coxa:

+ Melhor que Mano e Roger e discípulo de Carille. Conheça Rodrigo Santana, técnico do Coritiba

+ Chapa de Vialle é a primeira a registrar candidatura no Coritiba

+ Ex-Coritiba, Pedro Ken é internado após testar positivo pra Covid-19

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?