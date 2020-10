Ex-Coritiba e atualmente no Operário, o volante Pedro Ken está internado em um hospital de Ponta Grossa desde a última quarta-feira, após ter sentido alguns sintomas leves de Covid-19. A informação é do ge.com.

De acordo com informações relatadas pelo hospital à reportagem, o caso de Pedro Ken é estável e o atleta está bem.

O jogador do Fantasma já havia desfalcado a equipe ao testar positivo para o coronavírus na semana passada, antes da partida contra a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os casos de Covid-19 no elenco do Operário cresceram nas últimas semanas. Foram nove atletas que testaram positivo. A equipe de Ponta Grossa entra em campo no próximo sábado para encarar o Botafogo-SP, no Germano Krüger.

