O técnico interino Pachequinho fará mudanças na equipe do Coritiba para a partida contra o Atlético-GO, que acontece nesse sábado (31), ás 19h, no Couto Pereira. A principal delas no ataque.

Sem o artilheiro Robson, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve apostar em Neilton, que estava em baixa com Jorginho. A tendência é que o camisa 10 ganhe uma nova chance entre os titulares, mas existe a possibilidade do recém-chegado Cerutti ficar com a posição.

Outra mudança pode ocorrer na posição de centroavante. Rodrigo Muniz foi o titular nas duas últimas rodadas – inclusive marcou o gol na derrota para o Ceará -, mas tem a concorrência de Ricardo Oliveira, principal contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Na defesa Pachequinho também pode fazer uma alteração, tirando Matheus Sales e o colocando novamente no meio-campo. Assim, Natanael recuperaria a posição na lateral-direita.

Desta forma, o Coxa deve ir a campo com: Wilson; Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales (Yan Sasse), Matheus Galdezani, Giovanni Augusto; Neilton (Cerutti) e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira).

